Туск анонсировал создание постоянной базы армии США в Польше

Сейчас на польской территории находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Они несут службу на ротационной основе.
«Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы», — подчеркнул Дональд Туск.
По его словам, во вторник кабинет министров рассмотрит специальный проект постановления. Документ, который инициировал вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, касается создания постоянной базы вооруженных сил Соединенных Штатов на территории страны.
По словам Туска, в проекте постановления детально прописаны действия, направленные на формирование необходимой инфраструктуры. Речь идет о создании логистических, финансовых, организационных и жилищных условий для размещения американских военных.
Премьер подчеркнул, что Варшава действует на опережение. Таким образом, по его словам, Польша стремится избежать ситуации, когда другие государства могут перехватить инициативу по размещению американской инфраструктуры.
«Если мы серьезно думаем о постоянной базе, то мы должны начинать об этом думать заранее. Благодаря этому никто не сможет сказать: Польша не готова, рассмотрим другую страну», — резюмировал глава правительства.