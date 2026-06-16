Губернатор Андрей Бочаров провел заседание оперштаба Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров провёл заседание оперштаба Волгоградской области, где обсудили усиление мер комплексной безопасности в условиях напряжённой обстановки и угроз атак с применением беспилотников. На совещание собрались руководители силовых, надзорных и правоохранительных ведомств и представители Минобороны.
Как отметил губернатор, оперативная обстановка в области — напряжённая, но остаётся под контролем. Работа ведётся во взаимодействии с федеральными структурами. Глава региона подчеркнул необходимость ещё раз рассмотреть вопросы взаимодействия всех звеньев, задействованных в противодействии террористическим действиям киевского режима, особенно в части угроз с использованием БПЛА. Это касается и текущего периода, и возможного осложнения обстановки.
Особое внимание губернатор акцентировал на системе безопасности жителей, критически важной инфраструктуры, объектов жизнедеятельности, а также предприятий и организаций реального сектора экономики. При необходимости, по его словам, будут введены дополнительные меры противодействия преступным угрозам.
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