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Губернатор Андрей Бочаров провел заседание оперштаба Волгоградской области

Особое внимание губернатор акцентировал на системе безопасности жителей, критически важной инфраструктуры, объектов жизнедеятельности.

Губернатор Андрей Бочаров провёл заседание оперштаба Волгоградской области, где обсудили усиление мер комплексной безопасности в условиях напряжённой обстановки и угроз атак с применением беспилотников. На совещание собрались руководители силовых, надзорных и правоохранительных ведомств и представители Минобороны.

Как отметил губернатор, оперативная обстановка в области — напряжённая, но остаётся под контролем. Работа ведётся во взаимодействии с федеральными структурами. Глава региона подчеркнул необходимость ещё раз рассмотреть вопросы взаимодействия всех звеньев, задействованных в противодействии террористическим действиям киевского режима, особенно в части угроз с использованием БПЛА. Это касается и текущего периода, и возможного осложнения обстановки.

Особое внимание губернатор акцентировал на системе безопасности жителей, критически важной инфраструктуры, объектов жизнедеятельности, а также предприятий и организаций реального сектора экономики. При необходимости, по его словам, будут введены дополнительные меры противодействия преступным угрозам.

Ранее редакция «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье» сообщила о старте нового социального проекта «А завтра был мир».

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