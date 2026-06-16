«Наш главный капитал — люди»: Алексей Додатко представил доклад на Х Съезде депутатов

У нас есть мощная экономика, устойчивые финансы, наука и колоссальный потенциал. Но наш главный капитал — люди. Экономический рост — это не триллионы ради триллионов, а качество жизни в каждом поселке, уверенность родителей за будущее детей, гордость за свою малую родину. Чтобы у каждого жителя края было понимание: власть его слышит, она рядом, она работает на результат. И эта власть — мы с вами", — резюмировал председатель Законодательного Собрания.