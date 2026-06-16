«Наш главный капитал — люди»: Алексей Додатко представил доклад на Х Съезде депутатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На юбилейном Х Съезде депутатов председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко представил итоги развития региона за последние пять лет и обозначил ключевые задачи на перспективу.
По его словам, несмотря на пандемию, санкционное давление и начало специальной военной операции, Красноярский край сохранил устойчивость и укрепил позиции одного из ведущих регионов страны. За это время валовой региональный продукт вырос более чем на 50% и превысил 4,2 триллиона рублей, а объем инвестиций увеличился почти втрое — до 1,4 триллиона рублей.
Спикер отметил, что ряд инициатив края получил поддержку на федеральном уровне. Среди них — развитие сети мобильных аптечных пунктов в отдаленных территориях и ужесточение ответственности за незаконное подключение к системам водоснабжения и водоотведения. При этом важную роль в законотворческой работе продолжают играть муниципалитеты, предложения которых находят отражение в краевом законодательстве.
Отдельное внимание Алексей Додатко уделил реформе местного самоуправления. По его словам, укрупнение территорий позволит повысить эффективность управления и консолидировать ресурсы. В 2026 году объем межбюджетной поддержки муниципалитетов превысит 170 миллиардов рублей.
Красноярский край занимает первое место в СФО по объему строительных работ, который вырос более чем вдвое — до 567 миллиардов рублей. В регионе реализуются масштабные проекты: беспрецедентная реновация Норильска, развитие опорных городов (Ачинска, Канска, Лесосибирска и Минусинска), а также подготовка к 400-летию Красноярска, на которую выделено свыше 195 миллиардов рублей: на новый транспортный каркас, социально-культурное развитие, благоустройство, туризм, экологию.
Говоря о социальной политике, председатель Законодательного Собрания подчеркнул, что около 65 процентов расходов краевого бюджета направляется на образование, здравоохранение, культуру и спорт. В регионе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, реализуются программы строительства социальных объектов и переселения граждан из аварийного жилья.
"За пять лет в краевой парламент поступило 15800 обращений граждан, в том числе и через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Мы рассматриваем это не как рост показателя социального беспокойства, а как растущее доверие людей к депутатскому корпусу.
У нас есть мощная экономика, устойчивые финансы, наука и колоссальный потенциал. Но наш главный капитал — люди. Экономический рост — это не триллионы ради триллионов, а качество жизни в каждом поселке, уверенность родителей за будущее детей, гордость за свою малую родину. Чтобы у каждого жителя края было понимание: власть его слышит, она рядом, она работает на результат. И эта власть — мы с вами", — резюмировал председатель Законодательного Собрания.