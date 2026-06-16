Лукашенко поручил КГК и МВД проверить спортивные клубы

По ее словам, вопрос затронули после доклада о результатах проверки столичного хоккейного клуба «Динамо», который находится на государственном финансировании.
В заседании также участвовал председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который предоставил информацию о выявленных недостатках в деятельности клуба.
«В результате проверки было доложено о ряде серьезных недостатков, которые не остаются без внимания главы государства», — приводит слова Петкевич Telegram-канал «Пул Первого».
В связи с этим президент поручил КГК и МВД оценить работу спортивных клубов в целом по стране, отметила вице-премьер.
По ее словам, речь идет о контроле за целевым использованием государственных средств, направляемых на развитие спорта. Также Петкевич подчеркнула, что внимание к этому вопросу связано с необходимостью исключить нецелевое расходование финансирования и повысить эффективность работы спортивных организаций.
Ранее Лукашенко прокомментировал мнение о том, что государство якобы уделяет недостаточно внимания спорту, отметив, что под «вниманием» обычно подразумевается финансирование.
В качестве примера он привел минское «Динамо», которому обеспечили бюджет и кураторство со стороны главы МВД Ивана Кубракова. Однако, как отметил глава государства, заметного прогресса в результатах команды это не принесло.