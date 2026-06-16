Лукашенко поручил КГК и МВД проверить спортивные клубы

По ее словам, речь идет о контроле за целевым использованием государственных средств, направляемых на развитие спорта. Также Петкевич подчеркнула, что внимание к этому вопросу связано с необходимостью исключить нецелевое расходование финансирования и повысить эффективность работы спортивных организаций.