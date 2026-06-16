Japan Times: Япония делает ставку на беспилотники и «удар до удара»

Страна работает над адаптацией Сил самообороны к современным реалиям и внедрением новых военных возможностей, говорится в докладе аналитического центра Hudson Institute*. Авторы доклада утверждают, что Япония не может просто создать увеличенную версию современных вооруженных сил. Особое внимание ей придется уделять развитию беспилотных систем и защите от атак дронов и ракет, пишет Japan Times.
Эксперты центра видят в росте военного потенциала Китая, включая дальние бомбардировщики H-6K/N и будущие бомбардировщики-невидимки H−20, потенциальную угрозу для региональной стабильности. Настольные учения показали, что в случае конфликта Пекин в качестве основной ударной мощи будет использовать не ракеты наземного базирования, а бомбардировщики. Китай может создать воздушный коридор протяженностью примерно 555 километров, который повысит способность его бомбардировщиков наносить ракетные удары по Японии.
Первый уровень будет использовать ракеты класса «земля-воздух» большой дальности и беспилотные ложные цели. Второй уровень будет применять дальнобойные ракеты со временем полета от 15 до 30 минут. Ими будут управлять датчики, например высотные воздушные шары, или малозаметные дроны-ведомые, способные отслеживать бомбардировщики, когда они покидают воздушное пространство Китая. Третий уровень будет сосредоточен на защите японских авиабаз с помощью средств ПВО малой дальности, укрепленных укрытий и быстрого ремонта взлетно-посадочных полос.
В докладе также подчеркивается, что для повышения обороноспособности Японии необходимо инвестировать в беспилотные и подводные системы, а также перейти к более децентрализованной и специализированной структуре вооруженных сил.
Поэтому Токио в своей оборонной стратегии смещает внимание на упреждающее обнаружение угроз и поражение целей на дальних дистанциях. Утверждение возможностей для нанесения превентивных ударов знаменует значительный сдвиг в политике безопасности Японии, подчеркивает Japan Times.
* Hudson Institute включен в РФ в реестр нежелательных организаций