Japan Times: Япония делает ставку на беспилотники и «удар до удара»

Первый уровень будет использовать ракеты класса «земля-воздух» большой дальности и беспилотные ложные цели. Второй уровень будет применять дальнобойные ракеты со временем полета от 15 до 30 минут. Ими будут управлять датчики, например высотные воздушные шары, или малозаметные дроны-ведомые, способные отслеживать бомбардировщики, когда они покидают воздушное пространство Китая. Третий уровень будет сосредоточен на защите японских авиабаз с помощью средств ПВО малой дальности, укрепленных укрытий и быстрого ремонта взлетно-посадочных полос.