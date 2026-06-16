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Japan Times: Япония делает ставку на беспилотники и «удар до удара»

Япония активно пересматривает три своих главных документа по национальной безопасности и обороне, чтобы противостоять растущим региональным угрозам и новым методам ведения войны, пишет японская газета The Japan Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Страна работает над адаптацией Сил самообороны к современным реалиям и внедрением новых военных возможностей, говорится в докладе аналитического центра Hudson Institute*. Авторы доклада утверждают, что Япония не может просто создать увеличенную версию современных вооруженных сил. Особое внимание ей придется уделять развитию беспилотных систем и защите от атак дронов и ракет, пишет Japan Times.

Эксперты центра видят в росте военного потенциала Китая, включая дальние бомбардировщики H-6K/N и будущие бомбардировщики-невидимки H−20, потенциальную угрозу для региональной стабильности. Настольные учения показали, что в случае конфликта Пекин в качестве основной ударной мощи будет использовать не ракеты наземного базирования, а бомбардировщики. Китай может создать воздушный коридор протяженностью примерно 555 километров, который повысит способность его бомбардировщиков наносить ракетные удары по Японии.

Поэтому Япония, учитывая уязвимость своей системы ПВО из-за географических особенностей страны, планирует создать многоуровневую оборону SHIELD с улучшенными системами дальнего обнаружения.

Первый уровень будет использовать ракеты класса «земля-воздух» большой дальности и беспилотные ложные цели. Второй уровень будет применять дальнобойные ракеты со временем полета от 15 до 30 минут. Ими будут управлять датчики, например высотные воздушные шары, или малозаметные дроны-ведомые, способные отслеживать бомбардировщики, когда они покидают воздушное пространство Китая. Третий уровень будет сосредоточен на защите японских авиабаз с помощью средств ПВО малой дальности, укрепленных укрытий и быстрого ремонта взлетно-посадочных полос.

В докладе также подчеркивается, что для повышения обороноспособности Японии необходимо инвестировать в беспилотные и подводные системы, а также перейти к более децентрализованной и специализированной структуре вооруженных сил.

Основной задачей для Японии становится нейтрализация угроз до момента применения оружия.

Поэтому Токио в своей оборонной стратегии смещает внимание на упреждающее обнаружение угроз и поражение целей на дальних дистанциях. Утверждение возможностей для нанесения превентивных ударов знаменует значительный сдвиг в политике безопасности Японии, подчеркивает Japan Times.

* Hudson Institute включен в РФ в реестр нежелательных организаций