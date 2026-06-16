Пашинян назвал оппозицию незаконной и призвал лишить ее мандатов

«Парламентская оппозиция, которая формируется в парламенте девятого созыва, является политической единицей, сформированной в результате абсолютно незаконных действий, и легитимное право Армении — лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности. Республика Армения должна предпринять меры», — сказал он, выступая в парламенте.
Пашинян отметил, что в стране фиксировались случаи внешнего вмешательства. По его словам, эти действия были направлены на защиту криминально-олигархического режима. Такое вмешательство, как отметил глава правительства, могло представлять угрозу для безопасности республики. Он также упомянул, что имели место эпизоды, которые несли экзистенциальную опасность.
Никол Пашинян подчеркнул, что на данный момент эти риски полностью устранены. Теперь, по его словам, ничто не мешает Армении сосредоточиться на ликвидации криминальной олигархии. Премьер добавил, что этот процесс уже запущен и остановлен не будет.
Ранее Пашинян уже говорил, что главной задачей его партии станет изъятие имущества у лидеров трех оппозиционных сил: главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. «Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной», — подчеркнул Пашинян.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Армении 14 июня подвела итоги парламентской гонки. Партия «Гражданский договор», которую возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян, набрала 49,7456% голосов. Этот результат дает ей право формировать новое правительство без коалиционных партнеров.