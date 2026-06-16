Пашинян назвал оппозицию незаконной и призвал лишить ее мандатов

Ранее Пашинян уже говорил, что главной задачей его партии станет изъятие имущества у лидеров трех оппозиционных сил: главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. «Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной», — подчеркнул Пашинян.