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Эксперт: НАТО останется инструментом проецирования лидерства США

Администрация Дональда Трампа не столько оказывает давление на НАТО, сколько реализует свой магистральный курс по приближению к паритету по спонсированию альянса. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова РАН Павел Кошкин. Эксперт прокомментировал Новостям Mail решение Вашингтона не предоставлять НАТО авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков и более 50 истребителей.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что США сокращают обязательства перед НАТО по предоставлению ключевых сил в воздухе и на море. По информации издания, Вашингтон намерен таким образом вынудить европейских союзников самостоятельно ликвидировать «бреши» в обороне — и сделать это предлагается в ускоренном режиме, уже к саммиту альянса в начале июля.

Кошкин пояснил, что США пытаются добиться от стран НАТО больших и справедливых взносов на нужды военно-политического блока, в соответствии с их ВВП — до 5% к 2035 году.

На данный момент сокращение американского содействия НАТО не является критическим и вряд ли нарушает обязательства США перед альянсом, считает эксперт. Кошкин отметил, что Вашингтон по-прежнему является главным донором НАТО.

Европейцы, скорее, найдут альтернативы. Просто Трамп пытается напомнить им о «справедливом» распределении финансовой нагрузки для стран-участниц военного блока.

Павел Кошкин
старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова Российской академии наук

Вопреки временным разногласиям НАТО останется одним из главных инструментов проецирования лидерства для США, резюмировал эксперт.

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