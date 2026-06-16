Эксперт: НАТО останется инструментом проецирования лидерства США

Ранее немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что США сокращают обязательства перед НАТО по предоставлению ключевых сил в воздухе и на море. По информации издания, Вашингтон намерен таким образом вынудить европейских союзников самостоятельно ликвидировать «бреши» в обороне — и сделать это предлагается в ускоренном режиме, уже к саммиту альянса в начале июля.
Кошкин пояснил, что США пытаются добиться от стран НАТО больших и справедливых взносов на нужды военно-политического блока, в соответствии с их ВВП — до 5% к 2035 году.
На данный момент сокращение американского содействия НАТО не является критическим и вряд ли нарушает обязательства США перед альянсом, считает эксперт. Кошкин отметил, что Вашингтон по-прежнему является главным донором НАТО.
Европейцы, скорее, найдут альтернативы. Просто Трамп пытается напомнить им о «справедливом» распределении финансовой нагрузки для стран-участниц военного блока.
Вопреки временным разногласиям НАТО останется одним из главных инструментов проецирования лидерства для США, резюмировал эксперт.