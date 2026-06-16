Эксперт: НАТО останется инструментом проецирования лидерства США

Ранее немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что США сокращают обязательства перед НАТО по предоставлению ключевых сил в воздухе и на море. По информации издания, Вашингтон намерен таким образом вынудить европейских союзников самостоятельно ликвидировать «бреши» в обороне — и сделать это предлагается в ускоренном режиме, уже к саммиту альянса в начале июля.