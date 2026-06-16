Власти Беларуси пригласили президента Узбекистана посетить Минск

«На самом деле мы с Шавкатом Миромоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года. Как я пошутил, встретимся в третий раз в городе Минске… Мы ждем Шавката Миромоновича в Минске», — отметил Турчин на видео, опубликованном пресс-службой белорусского правительства.
Премьер пояснил, что на встрече с Мирзиеевым в этот вторник он как раз и обсуждал планируемый визит президента Узбекистана в белорусскую столицу. Темой переговоров был товарооборот, который и в этом, и в прошлом годах, по словам Турчина, демонстрирует «очень значимые цифры».
Кроме того, стороны обсудили буквально все совместные проекты, которые реализуются либо в Узбекистане, либо в Беларуси.
Еще одной темой была подготовка к третьему Форуму регионов Беларуси и Узбекистана. Говорилось и о том, что в Минске планируется открытие торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни.
Стороны видят перспективы в промкооперации, а также в сотрудничестве по созданию современных животноводческих комплексов на базе белорусских сельхозпредприятий.
Рабочий визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Узбекистан начался 16 июня. В программе не только встреча с президентом страны, но и участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме «Устойчивость инвестиций: новые горизонты, новые партнерства».