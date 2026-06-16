Власти Беларуси пригласили президента Узбекистана посетить Минск

«На самом деле мы с Шавкатом Миромоновичем уже встречаемся второй раз в течение этого года. Как я пошутил, встретимся в третий раз в городе Минске… Мы ждем Шавката Миромоновича в Минске», — отметил Турчин на видео, опубликованном пресс-службой белорусского правительства.