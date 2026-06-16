На Урале водителей-мигрантов могут отстранить от пассажирских перевозок

Александр Порубенко подчеркнул, что федеральный закон 196 запрещает привлекать иностранцев к работе на автопредприятиях, если их национальные права получены в стране, не входящей в ЕАЭС. К тому же, у мигранта обязательно должны быть патент или разрешение на работу у юрлица.