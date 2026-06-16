Нижегородская область и ГПНТБ России договорились о сотрудничестве

По словам Екатерины Солнцевой, современные библиотеки сегодня меняют свою роль и постепенно превращаются из традиционных книгохранилищ в цифровые центры знаний. Она отметила, что сотрудничество с ГПНТБ России позволит Нижегородской области обмениваться передовым опытом и внедрять современные практики в библиотечном деле и сфере инновационных технологий.