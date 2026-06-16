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Стармер анонсировал второй саммит Великобритании и ЕС

Второй саммит между Великобританией и Европейским союзом состоится 22 июля. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, ранее объявивший курс на углубление взаимодействия с европейским сообществом.

Источник: AP 2024

«Сегодня я договорился с председателем Европейского совета (Антониу Коштой) о проведении 22 июля второго саммита Великобритания — ЕС. Мое лейбористское правительство выполняет свое обещание перезагрузить отношения с Европейским союзом и вернуть Великобритании центральную роль в Европе», — написал Стармер в X.

Ранее британский премьер отмечал, что данный саммит «утвердит новое направление» движения для Лондона.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За прекращение членства высказались 51,9% британцев, против — 48,1%. После нескольких лет переговоров королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года. Переходный период, действовавший после осуществления Brexit, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы, истек 1 января 2021 года. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, предусматривающую зону свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов, а также возможность посещения ЕС британскими гражданами и наоборот без визы на срок до 90 дней.

В начале мая газета The Times сообщила, что Брюссель и Лондон обсуждают вопрос британских взносов в бюджет ЕС для доступа к общему рынку Евросоюза. По данным издания, их размер может составлять €1,15 млрд ежегодно.

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