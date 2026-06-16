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Эксперт: Израиль может сорвать сделку США с Ираном

Главная опасность для любых ирано-американских договоренностей — политика Израиля в Ливане. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале. Эксперт считает, что война Израиля с «Хезболлой» может сорвать сделку Вашингтона и Тегерана.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции сообщил, что сделка с Ираном переходит на второй этап. В понедельник американский лидер анонсировал, что меморандум между США и Ираном подпишут 19 июня в Швейцарии.

По мнению политолога Алексея Пилько, Тегеран и Вашингтон могут достичь договоренностей по ряду принципиальных для сторон моментов, в том числе договориться о судоходстве в Ормузском проливе. Но главным камнем преткновения может стать Ливан, на юге которого базируется проиранская группировка «Хезболла», которая находится в непримиримых отношениях с еврейским государством. Боевые действия между ними прекратить навсегда практически невозможно, уверен Пилько.

Эксперт обратил внимание, что Израилю удалось захватить часть территории южного Ливана — теперь он превращает ее в буферную зону и так просто оттуда не уйдет.

Поэтому, скорее всего, сделку между Ираном и США сорвет война Израиля с «Хезболлой». Администрация Трампа вряд ли окажется способной убедить израильские власти не воевать с ней, а сама «Хезболла» вместе с Ираном будет вооруженным путем добиваться удаления ЦАХАЛ из Ливана.

Алексей Пилько
политолог

Как полагает эксперт, развитие событий по такому сценарию означает серию взаимных ударов Израиля и Ливана. Смогут ли США остаться в стороне — большой вопрос. Таким образом, существует высокая вероятность того, что ирано-американское противостояние перейдет на новый круг.

Ранее перспективы меморандума между США и Ираном в беседе с Новостями Mail оценил эксперт Илья Баскаков. По его мнению, Израиль останется вне ирано-американского соглашения. Баскаков считает, что это станет серьезным вызовом для оформления меморандума, не говоря уже о полноценном соглашении.

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