Эксперт: Израиль может сорвать сделку США с Ираном

По мнению политолога Алексея Пилько, Тегеран и Вашингтон могут достичь договоренностей по ряду принципиальных для сторон моментов, в том числе договориться о судоходстве в Ормузском проливе. Но главным камнем преткновения может стать Ливан, на юге которого базируется проиранская группировка «Хезболла», которая находится в непримиримых отношениях с еврейским государством. Боевые действия между ними прекратить навсегда практически невозможно, уверен Пилько.
Поэтому, скорее всего, сделку между Ираном и США сорвет война Израиля с «Хезболлой». Администрация Трампа вряд ли окажется способной убедить израильские власти не воевать с ней, а сама «Хезболла» вместе с Ираном будет вооруженным путем добиваться удаления ЦАХАЛ из Ливана.
Как полагает эксперт, развитие событий по такому сценарию означает серию взаимных ударов Израиля и Ливана. Смогут ли США остаться в стороне — большой вопрос. Таким образом, существует высокая вероятность того, что ирано-американское противостояние перейдет на новый круг.
Ранее перспективы меморандума между США и Ираном в беседе с Новостями Mail оценил эксперт Илья Баскаков. По его мнению, Израиль останется вне ирано-американского соглашения. Баскаков считает, что это станет серьезным вызовом для оформления меморандума, не говоря уже о полноценном соглашении.