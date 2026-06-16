Эксперт: Израиль может сорвать сделку США с Ираном

По мнению политолога Алексея Пилько, Тегеран и Вашингтон могут достичь договоренностей по ряду принципиальных для сторон моментов, в том числе договориться о судоходстве в Ормузском проливе. Но главным камнем преткновения может стать Ливан, на юге которого базируется проиранская группировка «Хезболла», которая находится в непримиримых отношениях с еврейским государством. Боевые действия между ними прекратить навсегда практически невозможно, уверен Пилько.