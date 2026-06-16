В МИД высказались о желании Зеленского «заставить» Путина участвовать в переговорах

«Переговорный процесс — это когда две стороны хотят достижения результата. Как правило, это компромиссный результат, который должен устраивать на системной основе обе стороны. Попытки со стороны Зеленского делать такого рода выпады — это игры на публику перед глазами его европейских хозяев, попытки радикально высказываться в российскую сторону, что реально не имеет ничего общего со стремлением к урегулированию», — подчеркнул он.