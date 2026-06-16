Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД высказались о желании Зеленского «заставить» Путина участвовать в переговорах

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россию нужно «заставить» сесть за стол переговоров по Украине, является игрой на публику перед европейскими хозяевами Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Переговорный процесс — это когда две стороны хотят достижения результата. Как правило, это компромиссный результат, который должен устраивать на системной основе обе стороны. Попытки со стороны Зеленского делать такого рода выпады — это игры на публику перед глазами его европейских хозяев, попытки радикально высказываться в российскую сторону, что реально не имеет ничего общего со стремлением к урегулированию», — подчеркнул он.

Зеленский 16 июня заявил, что страны «Большой семерки» не увидели готовности России к остановке конфликта на Украине.

«Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Все считают, что не видят желания со стороны России. Прежде всего, [президент России Владимир] Путин не хочет заканчивать, но нужно заставить его», — сказал Зеленский.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше