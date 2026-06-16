Трамп заявил, что России следует заключить сделку по Украине

«Достичь успехов в урегулировании украинского кризиса будет куда сложнее, чем в иранском вопросе. В иранском вопросе сторонами, влияющими на решение, были только Израиль и Соединенные Штаты, а вот в украинском конфликте участвует целый ряд европейских стран. Очень большое давление с их стороны оказывается и на Зеленского, и на Трампа. Чем больше сторон конфликта, тем больше сложностей возникает в процессе», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.