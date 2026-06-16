Назначена дата прений сторон по делу захватчиков СИЗО

Всё началось с того, что группа из девяти заключённых, сумев наладить связь между камерами, попыталась спуститься из окон на самодельной верёвке. Однако импровизированный канат не выдержал, и один из беглецов сорвался. Посчитав это дурным знаком, часть заключённых во главе с Магомедом Алхановым* решила вернуться в камеры, но шестеро продолжили побег.