NYT: сделка Трампа отражает унизительный провал США в Иране

В статье говорится, что в ходе конфликта Трамп игнорировал конституцию, мнение союзников, рекомендации помощников и продуманное планирование, а теперь вынужден согласиться на переговоры, которые мировое сообщество восприняло как его личный провал и удар по национальным интересам США.
США не добились «полной победы» и уж тем более «безоговорочной капитуляции» Тегерана. Смены режима в Иране не произошло, а ядерные вопросы будут решаться в формате, напоминающем соглашение Барака Обамы от 2015 года, которое сам Трамп назвал «худшей сделкой в истории». Все, чего добился Трамп, — это возвращения к довоенному статус-кво, подчеркивает NYT.
Иран продемонстрировал, что может пережить волны ударов со стороны двух могущественных врагов, и узнал, что остальной мир не желает применять военную силу для открытия Ормузского пролива.
США по итогам конфликта понесли существенные потери в военном, дипломатическом и экономическом плане, говорится в статье. Особенно тревожно, что американские военные показали, что не в состоянии справиться с гораздо более слабым противником, что ставит под сомнение способности Америки сдерживать других потенциальных противников, заключает NYT.