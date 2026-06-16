NYT: сделка Трампа отражает унизительный провал США в Иране

США не добились «полной победы» и уж тем более «безоговорочной капитуляции» Тегерана. Смены режима в Иране не произошло, а ядерные вопросы будут решаться в формате, напоминающем соглашение Барака Обамы от 2015 года, которое сам Трамп назвал «худшей сделкой в истории». Все, чего добился Трамп, — это возвращения к довоенному статус-кво, подчеркивает NYT.