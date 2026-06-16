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NYT: сделка Трампа отражает унизительный провал США в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил серьезную ошибку, развязав четырехмесячный конфликт, который велся «безрассудно» и с нарушением закона США. В итоге сделка с Ираном стала унижением для Вашингтона, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в ходе конфликта Трамп игнорировал конституцию, мнение союзников, рекомендации помощников и продуманное планирование, а теперь вынужден согласиться на переговоры, которые мировое сообщество восприняло как его личный провал и удар по национальным интересам США.

Объявленные пункты меморандума о взаимопонимании наглядно демонстрируют, что Трамп не достиг практически ничего из обещанного в начале войны.

США не добились «полной победы» и уж тем более «безоговорочной капитуляции» Тегерана. Смены режима в Иране не произошло, а ядерные вопросы будут решаться в формате, напоминающем соглашение Барака Обамы от 2015 года, которое сам Трамп назвал «худшей сделкой в истории». Все, чего добился Трамп, — это возвращения к довоенному статус-кво, подчеркивает NYT.

Более того, издание считает, что в стратегическом плане Иран вышел из конфликта победителем. Война дала ему рычаги воздействия, которых у него не было в начале 2026 года.

Иран продемонстрировал, что может пережить волны ударов со стороны двух могущественных врагов, и узнал, что остальной мир не желает применять военную силу для открытия Ормузского пролива.

США по итогам конфликта понесли существенные потери в военном, дипломатическом и экономическом плане, говорится в статье. Особенно тревожно, что американские военные показали, что не в состоянии справиться с гораздо более слабым противником, что ставит под сомнение способности Америки сдерживать других потенциальных противников, заключает NYT.

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