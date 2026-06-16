Ушаков рассказал о повестке саммита Россия — АСЕАН в Казани

Президент России Владимир Путин также примет участие в саммите Россия — АСЕАН. Он определил Казань местом проведения саммита в апреле 2026 года, подписав соответствующий указ. Председателем организационного комитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков, а в Татарстане сформирован республиканский оргкомитет во главе с раисом РТ Рустамом Миннихановым. Ожидается, что на саммит прибудут около четырех тысяч человек, включая глав государств, правительств и министерств.