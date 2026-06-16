Ушаков рассказал о повестке саммита Россия — АСЕАН в Казани

«В повестке дня — две главных темы: первое — обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам; второе — обзор проделанной за 35 лет совместной работы по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества», — сказал Ушаков.
По его словам, по итогам встречи планируется принятие четырех документов, которые уже в принципе согласованы: Казанская декларация (политическая декларация), комплексный План действий на 2026−2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре.
Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Мероприятие приурочено к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Президент России Владимир Путин также примет участие в саммите Россия — АСЕАН. Он определил Казань местом проведения саммита в апреле 2026 года, подписав соответствующий указ. Председателем организационного комитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков, а в Татарстане сформирован республиканский оргкомитет во главе с раисом РТ Рустамом Миннихановым. Ожидается, что на саммит прибудут около четырех тысяч человек, включая глав государств, правительств и министерств.
Филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший подтвердил свое участие. К саммиту приурочен и символический жест — президент Лаоса Тхонглун Сисулит передал Казанскому зооботсаду двух слонят в качестве подарка.