Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” постановляю […] назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 г.», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.