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Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу

Голосование пройдёт 20 сентября 2026 года.

Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ “О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” постановляю […] назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 г.», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.