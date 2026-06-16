Белый дом назвал фейком новости о возможной отставке глав Пентагона и ЦРУ

Келли, комментируя ситуацию в социальной сети X, репостнула сообщение пользователя под ником ZakenDanny91125. В своём комментарии она выразила недоумение по поводу источника информации, заявив: «Я никогда не слышала об этом “репортёре” @ZakenDanny91125, пока он не начал систематически распространять фейковые новости, не обращаясь в Белый дом за комментариями. Чтобы было ясно: этот клоун понятия не имеет, о чём он говорит, а его “источники” — это, пожалуй, голоса в его голове».