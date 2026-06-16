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Белый дом назвал фейком новости о возможной отставке глав Пентагона и ЦРУ

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла появившуюся в сети информацию о том, что президент Дональд Трамп якобы рассматривает возможность увольнения министра обороны Пита Хегсета и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Поводом для этих слухов, как сообщалось, стало их несогласие с подписанием сделки с Ираном.

Источник: Life.ru

Келли, комментируя ситуацию в социальной сети X, репостнула сообщение пользователя под ником ZakenDanny91125. В своём комментарии она выразила недоумение по поводу источника информации, заявив: «Я никогда не слышала об этом “репортёре” @ZakenDanny91125, пока он не начал систематически распространять фейковые новости, не обращаясь в Белый дом за комментариями. Чтобы было ясно: этот клоун понятия не имеет, о чём он говорит, а его “источники” — это, пожалуй, голоса в его голове».

Ранее обозреватель газеты Israel Hayom Дэнни Закен заявил, что Трамп рассматривает возможность увольнения нескольких высокопоставленных чиновников своей администрации. Причиной такого решения может стать их критика в адрес сделки с Ираном. В числе потенциальных уволенных называются глава Пентагона и директор ЦРУ. По информации Закена, ссылающегося на собственные американские источники, государственный секретарь Марко Рубио, напротив, находится в более безопасном положении. Автор статьи утверждает, что Рубио «обладает иммунитетом», поскольку он «проявляет значительную осторожность и не критикует соглашение», а также «пользуется значительной популярностью».

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