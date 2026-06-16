Спортивный кластер и строительство жилья

Сегодня Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента посетили Доволенский муниципальный округ.
Состоялись встречи с бойцами спецоперации и членами их семей, участниками волонтёрских объединений, активными жителями. Глава округа Игорь Чеха доложил о строительстве и ремонте социально значимых объектов и жилых домов, разработке проектно-сметной документации новой школы, обеспечении жителей чистой питьевой водой, модернизации систем отопления и котельных.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Доволенский округ не останавливается в своем развитии, каждый мой визит это подтверждает. Вижу результаты. Принимаем совместно с депутатами новые решения, направленные на дальнейшее развитие».
Депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Игнатов отметил важность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса: «Мы видим, что работы полным ходом ведутся, это, в том числе, федеральное софинансирование вместе с областным. Будет замечательный спортивный кластер рядом с бассейном. Все жители знают, насколько это востребованное и популярное место. Там будет зал смешанных видов спорта — баскетбол, волейбол и так далее».
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят в селе Довольное в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», стоимость выполнения работ — 272 млн руб. Объект предназначен для учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и индивидуальной силовой подготовки. Пропускная способность универсального игрового зала составляет 24 человека в смену, тренажёрного зала — 12 человек в смену.
«Строительство спорткомплекса было наказом депутатам Законодательного Собрания прошлых созывов. В декабре 2026 года должны завершить. Как я думаю, по Доволенскому муниципальному округу в основном будет закрыта потребность в учреждениях физкультуры и спорта. Бассейн уже построен, есть хоккейный корт и спортивный зал для боксёров, лыжная база. Доволенские спортсмены хорошо выступают на соревнованиях, надеемся, что с открытием нового спорткомплекса мы сможем порадоваться их новым успехам», — прокомментировал депутат регионального парламента по округу № 8 Сергей Гайдук.
Депутат Законодательного Собрания от округа № 8 Ярослав Фролов подчеркнул, что по поводу строительства спорткомплекса поступали обращения от жителей Доволенского муниципального округа. «Открытие будет для людей долгожданным и, безусловно, приятным событием», — резюмировал парламентарий.
В программе визита был также контроль строительства служебного жилья в рамках госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Трёхэтажный 13-квартирный жилой дом предназначен для работников бюджетной сферы, три квартиры предоставлены медицинским работникам. «Этот дом не первый, построенный в селе Довольное за последние годы для обеспечения жильём специалистов, в том числе врачей. Это очень правильная политика администрации. Она позволяет привлекать кадры для работы в сельской местности и сохранять перспективных специалистов», — подчеркнул Ярослав Фролов, напомнив, что в 2023 году в селе завершили строительство современной вместительной поликлиники.
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