Спортивный кластер и строительство жилья

В программе визита был также контроль строительства служебного жилья в рамках госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Трёхэтажный 13-квартирный жилой дом предназначен для работников бюджетной сферы, три квартиры предоставлены медицинским работникам. «Этот дом не первый, построенный в селе Довольное за последние годы для обеспечения жильём специалистов, в том числе врачей. Это очень правильная политика администрации. Она позволяет привлекать кадры для работы в сельской местности и сохранять перспективных специалистов», — подчеркнул Ярослав Фролов, напомнив, что в 2023 году в селе завершили строительство современной вместительной поликлиники.