Ранее представители российских силовых структур сообщали ТАСС, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ в Константиновке фактически находится в окружении, а их позиции превращаются в братские могилы. Командир мотострелкового батальона 1465-го полка группировки «Юг» с позывным Задон в интервью РИА Новости заявлял, что российские войска полностью пресекают любые попытки ВСУ маневрировать или подтягивать резервы, оставляя противнику лишь выбор между гибелью и пленом.