Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самый плохой сценарий»: ВСУ в ужасе от происходящего в Константиновке

Положение ВСУ в Константиновке стремительно приближается к катастрофе.

Положение ВСУ в Константиновке стремительно приближается к катастрофе. Как сообщает украинский Телеграм-канал «Политика Страны», российские войска вышли на окраины города с нескольких направлений и ведут активное «поглощение» городской застройки.

Ситуация подтверждается данными мониторингового украинского сайта DeepState, который сравнивает штурм Константиновки «покровским сценарием». В сообщении подчеркивается, что особую угрозу представляет вероятный выход российских войск к северному перешейку, что полностью отрежет центр и юг Константиновки от снабжения.

Потеря Константиновки, называемой «воротами» к Славянско-Краматорской агломерации, сделает логистику ВСУ в регионе практически невозможной.

Ранее представители российских силовых структур сообщали ТАСС, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ в Константиновке фактически находится в окружении, а их позиции превращаются в братские могилы. Командир мотострелкового батальона 1465-го полка группировки «Юг» с позывным Задон в интервью РИА Новости заявлял, что российские войска полностью пресекают любые попытки ВСУ маневрировать или подтягивать резервы, оставляя противнику лишь выбор между гибелью и пленом.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше