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Боуз раскритиковал Запад за присутствие Зеленского на саммите G7

Боуз напомнил, что Украина не является членом G7 и Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Боуз задался вопросом, почему Зеленский оказался на встрече «Большой семерки», хотя Украина не входит в это объединение. Более того, Незалежная также не является членом Евросоюза.

«Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в “Большую семерку”? Когда Украина, не входящая в ЕС, стала любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса союза? Ответ: когда она начала убивать русских», — написал журналист.

Немногим ранее Зеленский провел закрытую встречу с лидерами стран G7. Саммит во Франции собрал глав США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза. Тогда же украинский политик призвал страны G7 усилить поддержку Киева и увеличить поставки вооружений.

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