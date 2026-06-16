«Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в “Большую семерку”? Когда Украина, не входящая в ЕС, стала любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса союза? Ответ: когда она начала убивать русских», — написал журналист.