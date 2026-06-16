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Только один из семи украинских военных остаётся жив, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что из семи украинских военных выбраться с передовой живым может лишь один. Его слова передаёт Telegram-канал Headlines.

По его оценке, ситуация на фронте такова, что шанс выйти с позиции сохраняется только у каждого седьмого. Инициативы же по демобилизации тех, кто дольше всех воюет, он назвал откровенным идиотизмом и подверг резкой критике.

Ранее в учебном центре «Десна» в Черниговской области мобилизованные солдаты 534-го инженерно-сапёрного батальона «Тиса» убили нескольких инструкторов. Конфликт вспыхнул прямо на полигоне. Жертвами стали два куратора из состава ВСУ. Инцидент вызвал серьёзный резонанс на фоне участившихся случаев неповиновения и открытого насилия в украинских частях. Зачинщиков не отдали под суд и не изолировали, а спешно перебросили в Житомирскую область.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.