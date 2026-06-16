Казанский саммит: Россия и АСЕАН готовят стратегический прорыв

В Казани стартует юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию установления дипломатических отношений. Ключевым итогом встречи станет подписание комплексного плана действий по стратегическому партнерству, который определит вектор взаимодействия на ближайшие пять лет.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, документ охватывает практически все сферы государственного сотрудничества.
«Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технологии и так далее», — уточнил Ушаков, передает РИА «Новости».
По словам помощника президента, план содержит конкретные практические шаги для каждой из отраслей. Помимо основного документа, стороны планируют принять ряд совместных заявлений, которые акцентируют внимание на развитии инфраструктурных проектов и энергетической безопасности.
Саммит, проходящий с 17 по 19 июня, станет площадкой для укрепления связей России с государствами Юго-Восточной Азии в условиях переориентации внешнеполитических интересов Москвы. В рамках мероприятия также состоится деловой форум, где бизнес-сообщества России и стран АСЕАН обсудят возможности инвестиционного взаимодействия и технологического обмена. Участие в саммите президента Владимира Путина подчеркивает приоритетный статус, который Москва отводит развитию отношений с этим объединением.