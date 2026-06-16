Казанский саммит: Россия и АСЕАН готовят стратегический прорыв

Саммит, проходящий с 17 по 19 июня, станет площадкой для укрепления связей России с государствами Юго-Восточной Азии в условиях переориентации внешнеполитических интересов Москвы. В рамках мероприятия также состоится деловой форум, где бизнес-сообщества России и стран АСЕАН обсудят возможности инвестиционного взаимодействия и технологического обмена. Участие в саммите президента Владимира Путина подчеркивает приоритетный статус, который Москва отводит развитию отношений с этим объединением.