Bloomberg узнал об изменении позиции Трампа по Украине под влиянием ЕС

По словам собеседников, лидеры G7, собравшиеся на саммите во Франции, начали понимать, что позиции Европы и Соединенных Штатов по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются. Как пишет агентство, со времен встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года господин Трамп был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Тем не менее, выступая на полях G7, президент США призвал Россию к заключению сделки с Киевом.