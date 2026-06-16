Сделку Трампа с Ираном может сорвать война в соседней стране

Напомним, что на полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп объявил о переходе переговоров с Ираном на второй этап. А уже в понедельник он анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, которое запланировано на 19 июня в Швейцарии. Судя по заявлениям, стороны близки к согласию по ряду вопросов, включая обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе.