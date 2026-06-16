Сделку Трампа с Ираном может сорвать война в соседней стране

Политический аналитик Алексей Пилько указал на главный фактор, способный разрушить любые достигнутые между Тегераном и Вашингтоном соглашения. По его мнению, ключевая угроза кроется не в деталях переговоров, а в эскалации на ливанском направлении. Речь идёт о конфликте Израиля с вооружённой группировкой «Хезболла», пишет «Новости Mail».
Напомним, что на полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп объявил о переходе переговоров с Ираном на второй этап. А уже в понедельник он анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, которое запланировано на 19 июня в Швейцарии. Судя по заявлениям, стороны близки к согласию по ряду вопросов, включая обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Однако, как отмечает Пилько, даже если все формальности будут улажены, реализация договорённостей столкнётся с непреодолимым препятствием — ситуацией на юге Ливана. Там базируется проиранская «Хезболла», находящаяся в состоянии перманентной вражды с Израилем. Учитывая непримиримость сторон, полное и окончательное прекращение боестолкновений между ними кажется маловероятным.
Израильские войска уже заняли часть южноливанской территории и активно превращают её в буферную зону, что подразумевает долгосрочное военное присутствие. Добровольно покидать эти позиции Тель-Авив в ближайшее время не намерен, что создаёт постоянный очаг напряжённости. При этом «Хезболла» при поддержке Ирана будет стремиться вытеснить ЦАХАЛ с захваченных участков силой, что неизбежно приведёт к новым взаимным ударам.
По мнению эксперта, Вашингтон вряд ли сможет убедить израильское руководство отказаться от эскалации. Следовательно, война Израиля с «Хезболлой» становится главным спойлером для американо-иранской сделки. В такой ситуации Соединённым Штатам будет крайне сложно сохранить нейтралитет, и противостояние между Тегераном и Вашингтоном, вероятно, перейдёт на новый, ещё более опасный уровень.
Трамп хочет уволить своих важных сторонников из-за спора насчет Ирана.
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