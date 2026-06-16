Зеленский и Стармер готовят «санкционный молот» против России

Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита G7. По итогам встречи стороны анонсировали новые ограничительные шаги, направленные против российского энергетического сектора и так называемого «теневого флота».
«Есть новые важные решения Великобритании в поддержке Украины и новые санкционные шаги против российского теневого флота. Все это работает на мир», — написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.
По словам украинского лидера, в ходе беседы обсуждались детали недавних договоренностей, достигнутых в многостороннем формате с участием стран «Группы семи». Основными темами стали методы усиления давления на Москву, а также конкретные шаги по укреплению украинской системы ПВО. Кроме того, стороны затронули вопрос возможного участия Великобритании в реставрационных работах на объектах Киево-Печерской лавры.
Напомним, что на саммите G7 во Франции лидеры объединения официально высказались за необходимость наращивания санкционного давления в нефтегазовом секторе России. Наиболее вероятным сценарием станет синхронизация санкционных режимов стран «семерки», что может включать снижение потолка цен на российскую нефть до уровня 44 долларов за баррель.
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