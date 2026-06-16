Посольство назвало бредом публикации о якобы следе РФ в поджогах в Лондоне

Ранее суд в Лондоне признал украинца и румына виновными в подготовке поджогов имущества Стармера. По данным Daily Mail, фигуранты дела были связаны с поджогом дома, где раньше жил британский премьер, и автомобиля у его нынешнего жилья. Еще одного обвиняемого суд оправдал.