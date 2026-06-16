Урок в Ла-Манше: Минобороны объяснило стрельбу «Адмирала Григоровича»

Министерство обороны РФ прокомментировало инцидент с участием фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, произошедший 16 июня. По данным российского военного ведомства, экипаж корабля действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, пытаясь предотвратить столкновение с гражданским судном.
Как сообщили в министерстве, в 12:45 экипаж фрегата обнаружил парусную яхту «Bright Future» под британским флагом, которая шла опасным курсом на сближение.
«В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало», — подчеркнули в ведомстве.
Несмотря на использование сигнальных ракет и звуковых сигналов для привлечения внимания, яхта не меняла курс. Лишь после того, как дистанция между судами сократилась до критических 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу по курсу следования парусника из стрелкового вооружения. Только после этого яхта резко сменила курс и удалилась от российского военного корабля.
Напомним, ранее об инциденте сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах Британии. Тогда утверждалось, что стрельба произошла в нейтральных водах к югу от острова Уайт. Британские власти официально подтвердили получение сообщений о произошедшем.