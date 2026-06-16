Урок в Ла-Манше: Минобороны объяснило стрельбу «Адмирала Григоровича»

Несмотря на использование сигнальных ракет и звуковых сигналов для привлечения внимания, яхта не меняла курс. Лишь после того, как дистанция между судами сократилась до критических 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу по курсу следования парусника из стрелкового вооружения. Только после этого яхта резко сменила курс и удалилась от российского военного корабля.