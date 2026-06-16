Посольство назвало «бредом» публикации о следе России в поджогах дома Стармера

Ранее Life.ru писал, что украинца Романа Лавриновича и румына Станислава Карпюка признали виновными по делу о серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В суде Олд-Бейли заявили, что мужчины выполняли указания контакта в Telegram под именем El Money. В мае прошлого года в районе Кентиш-Таун на севере Лондона подожгли Toyota RAV4, которая ранее принадлежала Стармеру. Через несколько дней огонь вспыхнул у двери квартиры в Ислингтоне, где политик раньше жил, а затем атаке подвергся его дом в избирательном округе.