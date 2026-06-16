Минобороны заявило о шедшей опасным курсом к кораблю России яхте Британии

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» 16 июня обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future, которая следовала опасным курсом на сближение кораблем. Экипаж произвел упредительную стрельбу из стрелкового оружия, так как яхта проигнорировала сигнал и пуск сигнальных ракет. Об этом сообщило Минобороны в «Максе».
В сообщении говорится, что экипаж фрегата, действуя по Международным правилам предупреждения столкновений судов, несколько раз пытался связаться с яхтой по радиоканалу. Судно не ответило и курс не изменило.
«В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение», — сообщило Минобороны.
Когда дистанция между судами сократилась до 150 м, командир фрегата приказал открыть предупредительный огонь по курсу судна. Сразу после этого яхта под британским флагом сменила курс и начала удаляться от российского корабля, говорится в сообщении.
«Экипаж фрегата “Адмирал Григорович” действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», — отметило министерство.
Ранее, как 16 июня передавали Sky News, The Telegraph и Financial Times (FT), Минобороны Великобритании заявило о расследовании инцидента с кораблем «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
По данным источников FT, экипаж британской яхты доложил береговой охране, что российский корабль после сближения открыл предупредительный огонь. Никто не пострадал, повреждений нет, судно продолжило путь. Позже для проверки состояния пассажиров и сбора информации к яхте направили катер с патрульного корабля HMS Tyne. За российским кораблем в момент инцидента также следил британский патруль HMS Mersey.
В апреле фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два танкера в Ла-Манше. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сопровождении двух судов российским кораблем, заявил, что Россия вправе принимать меры по защите своих экономических интересов на фоне случаев «пиратства в международных водах».
Премьер Великобритании Кир Стармер в июне приказывал перехватить в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который связывают с Россией, и поставить его на якорную стоянку у английского побережья. В свою очередь, помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев утверждал, что британская сторона не предпринимала попыток перехвата российских торговых судов, сопровождаемых ВМФ России в Ла-Манше.
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