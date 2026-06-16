Премьер Великобритании Кир Стармер в июне приказывал перехватить в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который связывают с Россией, и поставить его на якорную стоянку у английского побережья. В свою очередь, помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев утверждал, что британская сторона не предпринимала попыток перехвата российских торговых судов, сопровождаемых ВМФ России в Ла-Манше.