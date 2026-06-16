МО РФ: Фрегат «Адмирал Григорович» открыл упредительную стрельбу в Ла-Манше

«После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля», — говорится в сообщении.