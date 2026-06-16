Истребитель ВСУ разбился на западе Украины

В Хмельницкой области Украины, предположительно, потерпел крушение военный самолет. По сообщениям местных СМИ, в районе села Москалёвка был слышен звук пролета истребителя, после чего раздался мощный взрыв.
Позднее неподалеку от населенного пункта обнаружили обломки воздушного судна. По предварительным данным, речь может идти об истребителе МиГ-29.
Официальной информации о причинах происшествия пока не поступало. Также неизвестно, находились ли на борту пилоты и удалось ли им выжить.
Также сообщалось, что ОВА предупреждали о запланированных военных учениях в этом районе.
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