Захарова сделала предупреждение Британии после инцидента с российским фрегатом

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что удар ВСУ по Брянску был бы невозможен без участия британских специалистов. В дипмиссии отмечали, что примененные при атаке ракеты Storm Shadow были произведены в Великобритании, а цели, по версии российской стороны, указывала британская разведка.