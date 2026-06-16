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Россия в ответ на санкции Канады закроет въезд для 103 канадских граждан

РФ в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, сообщил МИД. Практика расширения стоп-листа за счет действующих против РФ граждан недружественных стран будет продолжена, указали в дипведомстве.

Источник: РИА "Новости"

РФ закрывает въезд членам парламента Канады, чья деятельность направлена на очернение курса и неправомерную конфискацию госактивов России, добавили в МИД.

Как отметили в дипведомстве, Россия не приемлет враждебную линию политической элиты Канады, до основания разрушившей двусторонние отношения с Москвой.

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