Облвласти: учреждения соцсферы получат в 2026 году дополнительные средства

Дорожный фонд увеличен в 2026 году на 200 млн рублей. Это связано с реконструкцией Советского проспекта в Калининграде, которая должна начаться в текущем году. Всего субсидия Калининграду на реконструкцию этой улицы на 3 года предусмотрена в объеме 2,9 млрд рублей.