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Облвласти: учреждения соцсферы получат в 2026 году дополнительные средства

Финансирование планируется направить на развитие материально-технической базы, ремонты, покупку оборудования.

Во вторник, 16 июня, на заседании областного Законодательного собрания депутаты утвердили предложенные правительством изменения в региональный бюджет текущего года, связанные увеличением плана по налоговым и неналоговым доходам на 2,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил министр финансов Виктор Порембский, значительное дополнительное финансирование планируется направить на развитие материально-технической базы, ремонты, приобретение оборудования для учреждений социальной сферы. Изменения коснутся всех госпрограмм: здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, физкультуры и спорта. В совокупности на эти цели выделят около 220 млн рублей.

Также в рамках госпрограммы «Жилье и городская среда» на организацию теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с учетом тарифного регулирования и на мероприятия по подготовке к отопительному сезону и проведение капитального ремонта сетей в бюджете дополнительно предусмотрено 250 млн рублей.

450 млн рублей направят на реализацию инвестиционных проектов в сфере растениеводства и животноводства и 30 млн рублей — на субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники.

Дорожный фонд увеличен в 2026 году на 200 млн рублей. Это связано с реконструкцией Советского проспекта в Калининграде, которая должна начаться в текущем году. Всего субсидия Калининграду на реконструкцию этой улицы на 3 года предусмотрена в объеме 2,9 млрд рублей.

Дополнительно 26,4 млн рублей предусмотрено на субсидирование муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов для обеспечения льготного проезда детей из многодетных семей, также 100 млн рублей добавят на пригородные железнодорожные перевозки с учетом тарифного регулирования.

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