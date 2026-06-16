МИД России расширил ответный «стоп-лист» для Канады

В перечень включены представители канадского парламента, в частности, члены Сената и Палаты общин, а также министры, парламентские секретари, видные общественные деятели и глава оборонного ведомства Канады.
«Российская сторона будет и впредь давать надлежащий ответ на провокационные действия Оттавы, будь то прямое поощрение киевской хунты к совершению террористических актов или вмешательство во внутренние дела РФ», — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что Канада ввела новые санкции против России, добавив в списки семь граждан и 34 компании. Под ограничения, в частности, попали такие финансовые учреждения, как Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная и Восточная биржи, а также «Абсолют банк» и «Земский банк».
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