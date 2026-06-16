«Сейчас же!»: в Конгрессе США жестко обратились к Зеленскому

Напомним, что стремление Вашингтона к скорейшему урегулированию было подтверждено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 14 июня. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава Белого дома выразил прямую готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров для разрешения кризиса. В свою очередь, сам Владимир Зеленский, находясь на саммите, продолжает публично отвергать предложение Кремля о переговорах в Москве, настаивая на нейтральных площадках.