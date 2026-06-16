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«Сейчас же!»: в Конгрессе США жестко обратились к Зеленскому

Конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с резким требованием в адрес Владимира Зеленского, призывая его немедленно пойти на подписание мирного соглашения с Россией.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила с резким требованием в адрес Владимира Зеленского, призывая его немедленно пойти на подписание мирного соглашения с Россией. Поводом для жесткого комментария в соцсети X стала публикация фотографии, на которой глава киевского режима запечатлен на переговорах с Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

«Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же», — обратилась Луна к Зеленскому.

Подобный демарш со стороны американского законодателя отражает растущее нежелание Вашингтона продолжать финансирование боевых действий. Напряжение вокруг темы переговоров достигло пика на фоне саммита G7, проходящего во французском Эвиан-ле-Бене. По имеющейся информации, одной из главных задач присутствия там американской делегации является принуждение Киева к диалогу.

Напомним, что стремление Вашингтона к скорейшему урегулированию было подтверждено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 14 июня. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава Белого дома выразил прямую готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров для разрешения кризиса. В свою очередь, сам Владимир Зеленский, находясь на саммите, продолжает публично отвергать предложение Кремля о переговорах в Москве, настаивая на нейтральных площадках.

Читайте материал: «Зеленский переходит к угрозам: Киев готовит “ужасную зиму” для России».

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