Зеленского не позвали на итоговое групповое фото саммита G7

В соцсетях мнения разделились. Одни пользователи предположили, что Зеленского не пригласили на общий снимок из-за его нелегитимного статуса. Другие заявили, что он своим внешним видом мог испортить кадр. Третьи посчитали, что глава киевского режима поспешил уехать по своим делам, подальше от Украины и реальных проблем.