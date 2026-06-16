В посольстве уточнили, что в СМИ публикуются «эксклюзивные расследования» о причастности «кого-то из России» к поджогам имущества британского премьера, материалы о раздувании антимигрантских настроений и статьи о других «гибридных» операциях. Все это, по версии западных авторов, якобы курировал 23-летний студент из России через Telegram. «Чистый бред, если вдуматься», — отметили в посольстве.