Россия закрыла въезд более 100 гражданам Канады в ответ на санкции

Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных ограничений в отношении 103 граждан Канады, в первую очередь парламентариев, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В МИДе пояснили, что это ответ на «ковровые» антироссийские санкции кабинета премьер-министра Канады Марка Карни, который продолжает антироссийский курс своего предшественника Джастина Трюдо и оказывает поддержку Украине.
«Закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов», — говорится в заявлении.
Под санкции попали 19 членов канадского сената (верхней палаты парламента — РБК), 11 депутатов палаты общин (нижней палаты парламента — РБК), 5 статс-секретарей и 5 парламентских секретарей министров и статс-секретарей, а также 60 депутатов без портфеля.
Отдельно упомянуты начальник штаба национальной обороны Дженни Кариньян, бывший посол Канады в России и на Украине Крис Уэстдал и глава НПО «United Nations Watch» Хиллел Нойер.
В МИДе подчеркнули, что в России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты страны.
Во вторник, 16 июня, Канада ввела санкции против Московской, Восточной и петербургских бирж, а также еще 7 физических и 29 юридических лиц. В их число вошли подразделение в структуре «Росатома» «Росатом Энергетические проекты» и его глава Андрей Рождествин, ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «Рустакт», гендиректор НПО «Молния» в составе концерна «Калашников» Ольга Соколова.
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