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МИД: Россия закроет въезд для 103 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы

В качестве ответной меры на санкции Канады Россия закрывает въезд в страну 103 гражданам Канады, включая несколько десятков членов парламента. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В качестве ответной меры на санкции Канады Россия закрывает въезд в страну 103 гражданам Канады, включая несколько десятков членов парламента. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Представители ведомства заявили, что премьер-министр Канады Марк Карни «безоглядно подхватил» антироссийский курс режима предыдущего главы правительства Джастина Трюдо и продолжил моральную, финансовую и военно-техническую поддержку Украины.

— В порядке реакции на антироссийские санкции закрывается въезд на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, — говорится в сообщении.

Расширение стоп-листа за счет действующих против России граждан недружественных стран последовательно продолжится, передает сайт МИД страны.

15 июня Евросоюз ввел санкции в отношении публициста Романа Антоновского, писателя и журналиста Игоря Мальцева, военного блогера Кирилла Федорова и телеведущего Анатолия Кузичева.

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