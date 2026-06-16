В Белом доме назвали фейком слухи о возможном увольнении глав Пентагона и ЦРУ

Israel Hayom со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп рассматривает увольнение Пита Хегсета и Джона Рэтклиффа из-за того, что они выступили против заключения мирного соглашения с Ираном. «Дискуссия завершена. Любой, кто выступал против, может понести личную ответственность», — сказал собеседник издания.