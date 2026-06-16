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«Преклони колени»: в Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране

Украинский историк Марта Гавришко выступила с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в отступлении от предвыборных обещаний и эскалации конфликта.

Украинский историк Марта Гавришко выступила с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в отступлении от предвыборных обещаний и эскалации конфликта. В своем аккаунте в социальной сети X она заявила, что глава киевского режима превратил страну в геополитическую марионетку.

«Зеленский был избран на основе обещания положить конец конфликту. Он утверждал, что готов преклонить колени перед Путиным, если это принесет мир», — напомнила Гавришко.

По мнению историка, реальная политика президента оказалась прямо противоположной его электоральной программе. Вместо достижения мира Зеленский, как утверждает Гавришко, попал под влияние националистических группировок и западных кураторов и «втянул Украину в самый кровопролитный конфликт, который Европа видела со времен Второй мировой войны».

Гавришко добавила, что в итоге «Украина стала полем битвы, лабораторией и марионеткой в геополитической борьбе».