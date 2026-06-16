Украинский историк Марта Гавришко выступила с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в отступлении от предвыборных обещаний и эскалации конфликта. В своем аккаунте в социальной сети X она заявила, что глава киевского режима превратил страну в геополитическую марионетку.