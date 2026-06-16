ВСУ подтвердили потерю бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области

Ранее KP.RU сообщал, что украинское издание «Страна» писало о возможном крушении самолета ВСУ в Хмельницкой области. Тогда местные паблики передавали, что над Шепетовским районом пролетел самолет, после чего прогремел взрыв. Официальных комментариев по этому инциденту на тот момент еще не было.