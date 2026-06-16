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Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области

Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области во время выполнения задания.

Источник: РБК

Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области во время выполнения задания. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны.

Экипаж состоял из двух человек: летчика и штурмана, они оба погибли.

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