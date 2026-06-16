Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области во время выполнения задания. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны.
Экипаж состоял из двух человек: летчика и штурмана, они оба погибли.
Материал дополняется.
Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области во время выполнения задания.
Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области во время выполнения задания. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны.
Экипаж состоял из двух человек: летчика и штурмана, они оба погибли.
Материал дополняется.