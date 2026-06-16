Bloomberg сообщил о сдвиге позиции Трампа по Украине под влиянием ЕС

Тем не менее в телефонном разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что удары ВСУ по гражданским объектам на российской территории мешают урегулированию конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трамп выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнёров, в том числе на саммите «Семёрки». Также стороны согласовали ближайший визит в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.