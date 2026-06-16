Конгрессмен Луна: США ждут, когда Зеленский согласится на мир на Украине

Немногим ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения ближневосточного кризиса снова займется украинским конфликтом. По его словам, телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Зеленским прошли успешно. Трамп также считает, что обе стороны открыты к переговорам.