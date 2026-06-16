ПВО сбила 40 дронов за шесть часов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 беспилотников с 14:00 до 20:00, сообщили в Минобороны.
Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Ранее беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Подмосковье. Всего силы ПВО в ночь на вторник, 16 июня, сбили в Московской области 86 дронов. При взрывах пострадали, по предварительным данным, шесть человек.
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