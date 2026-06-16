Экипаж Су-24М ВСУ погиб при крушении в Хмельницкой области

Ранее о крушении военного самолета в Хмельницкой области сообщали украинские издания «РБК-Украина» и УНИАН со ссылкой на источники. Изначально в публичном поле выдвигались различные версии, включая предположения о потере истребителя МиГ-29. По сообщениям местных жителей, над Шепетовским районом был слышен гул пролетающего судна, за которым последовал взрыв. Инцидент произошел на границе Шепетовского и Полонского районов, причем в областной военной администрации ранее анонсировали проведение военных учений в регионе, которые должны были завершиться незадолго до сообщения о катастрофе.