Экипаж Су-24М ВСУ погиб при крушении в Хмельницкой области

В Хмельницкой области потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М, принадлежавший 7-й бригаде тактической авиации Воздушных сил Украины. Информацию о происшествии подтвердили в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.
Авиакатастрофа произошла вечером 16 июня около 19:00 во время выполнения летчиками боевого задания. В результате падения самолета оба члена экипажа — майор Богдан Загорулько и старший лейтенант Богдан Бабенко — погибли. В командовании Воздушных сил заявили, что на месте падения работают спасательные службы и правоохранительные органы, гражданское население в результате ЧП не пострадало. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.
Ранее о крушении военного самолета в Хмельницкой области сообщали украинские издания «РБК-Украина» и УНИАН со ссылкой на источники. Изначально в публичном поле выдвигались различные версии, включая предположения о потере истребителя МиГ-29. По сообщениям местных жителей, над Шепетовским районом был слышен гул пролетающего судна, за которым последовал взрыв. Инцидент произошел на границе Шепетовского и Полонского районов, причем в областной военной администрации ранее анонсировали проведение военных учений в регионе, которые должны были завершиться незадолго до сообщения о катастрофе.